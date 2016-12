Así Escapaba El Intendente Miguel Vega de Los Manifestantes Una vez más los jachalleros se enteraron de un nuevo accidente en la mina Veladero a través de las redes sociales y la asamblea "Jáchal no se toca" se auto convocaron en la explanada municipal exigiendo la presencia del intendente Miguel Vega para que de algún tipo de explicaciones de lo que estaba sucediendo. En horas de la tarde de ayer miércoles 14 un mensaje de texto que circulo por las redes sociales indicaba que se había producido un nuevo derrame en la mina Veladero, a raíz de eso, la asamblea se reunió en la carpa alrededor de las 20 horas. Rápidamente la empresa Barrick saco un comunicado donde explicaba lo sucedido el pasado 8 de septiembre y que se habían tomado las medidas necesarias, confirmando que no se afecto la salud de ningún empleado, a demás que por las características del incidente, no hubo amenaza para la salud de los empleados, comunidad, o del medioambiente. Efectivamente esto no dejo conforme a los asambleístas y decidieron ir a buscar al intendente a su casa ya que no aparecía, pero por arte de magia mientras marchaban por calle San Martin el jefe comunal Vega apareció en la puerta del municipio acompañado de algunos de sus funcionarios. "Yo lo que les digo es lo siguiente, acabo de hablar con el gobernador que acaba de aterrizar y a pedido que escuchemos lo que él va a declarar a las 12 de la noche en una conferencia de prensa para toda la provincia y que de ahí en más, nosotros decidamos que vamos a hacer, yo me pongo a disposición de ustedes para hacer lo que ustedes decidan lo que tenemos que hacer lo hacemos. Yo no estoy apoyando a ninguna empresa en particular. Usted ha visto los análisis de Mogna y Villa Mercedes, está contaminado o no? (vecina de Villa M.), para la sorpresa de todos el intendente contesto lo siguiente. Si, los niveles de arsénico y boro son altos", esto fue parte de los entrecruces verbales entre el intendente Miguel Vega y asambleístas. No pasaron más de 10 minutos que Vega, intento irse, pero la gente no lo dejaba, a raíz de esto comenzaron los empujones por parte de algunos efectivos policiales e integrantes del gabinete municipal, esto termino con la huida despavorida por parte de la autoridad máxima del departamento jachallero hasta la comisaria 21 donde se refugió. Pasada una hora del hecho, llamo a los medio y a algunos integrantes a una improvisada conferencia de presan en la oficina del comisario donde informo que en la mañana saldría una combi para acompañar al ministro de minería aquellas personas que quisieran subir a la mina mas los periodistas locales y provinciales. Cabe destacar que Miguel Vega no fue agredido con golpes como se había mencionado. La conferencia brindada por el gobernador Sergio Uñac dejo un poco de tranquilidad en la población jachallera ya que dispuso el cese temporal de la actividad de la empresa minera hasta tanto se resuelva lo ocurrido y se determine qué fue lo que paso. Por otra parte informo que los empleados de la empresa Veladero seguirán cobrando sus sueldos como si estuviesen trabajando. momento de la llegada de los asambleistas a la municipalidad momento del forcejeo momento de la entrada del intendente a la comisaria conferencia del intendete en la oficina del comisario





