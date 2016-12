Finalizó La Toma Del Municipio De Forma Pacifica En la Jornada del día miércoles, la asamblea "Jáchal no se toca", convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer resultados de análisis de monitoreos de los diferentes puntos del departamento. La disparidad entre los análisis que ofreció la municipalidad y los que dio a conocer la mencionada asamblea, son muy dispares. Luego de haber finalizado el llamado de prensa. De forma inmediata se dirigieron al edificio municipal para solicitar una audiencia con el Intendente pero nuevamente no estaba. Ante la negativa de forma reitera de la presencia de Miguel Vega, estos decidieron encadenarse a un pilar en el interior del edificio municipal con un claro pedido, que se conforme un comité de crisis, se parte querellante en la causa "veladero" e ingresar a la misma los últimos resultados de monitores realizados por la Universidad de Cuyo Mendoza y que se haga presente el Intendente Miguel Vega. Rápidamente el concejal Morales se puso a trabajar y convenció al concejal Llanos para que llame a una sesión extraordinaria y poder tratar alguno de los pedidos que realizaron los manifestantes. Al mismo tiempo, el letrado que representa a la asamblea de forma legal, se hizo presente y realizaron un escrito ante una escribana solicitando ser parte querellante. Este último fue desestima por un juez interviniente, lo único que no se pudo ni negociar, fue la presencia de Vega, ya que no le atendía el teléfono a nadie, mientras en audio con radio Sarmiento decía que está abierto al diálogo para solucionar las cosas, cosa que nunca sucedió. Conforme pasaban las horas miembro de la asamblea que quedo fuera del edificio se aposto en la explanada municipal para hacer asamblea mientras en el interior se encontraban 14 manifestantes. Al día siguiente el departamento jachallero se encontró con un pueblo sin intendente, sin presidente del concejo deliberante y sin juez, una anarquía total donde nadie estaba al mando de Jáchal. Pasaban las horas y los "encadenados" pasaron la noche dentro de la municipalidad, conforme transcurrieron las horas, ya había guardia de infantería, más de 17 efectivos policiales dentro y fuera del edificio tomado. A las 11:30 horas una conferencia de prensa informaba a los jachallero de que estaba dada la orden de desalojo aunque con una particularidad, sin armas ni protecciones como escudos, palos, etc. Poco a poco los activistas se fueron quedando sin agua, comida e incluso varios sin sus medicamentos y la policía recibió órdenes de no dejar ingresar agua, comida ni nada. Alrededor de las 8:15 de mañana tuvo que salir una de las asambleístas con síntomas de descompensación y fue trasladada de inmediato al hospital San Roque. De la misma manera tuvieron que abandonar la toma varios de los demás manifestantes. De manera simultánea el Concejal Morales junto al bloque opositor proponían que se active el comité de emergencia creado hace más de un año, para sorpresa de propios y extraños, se pudo lograr, ya pasada más de 24 horas de la toma, pidieron ingresar al edificio municipal, el concejal Morales, Diego Seguí y Faustino Esquivel, comunicaron que uno de los pedidos había sido aprobado y que la decisión de salir la tenían ellos, luego de más de 2 horas de deliberación, finalmente optaron por salir de manera voluntaria aunque la decisión de la misma no fue de manera unánime, entre llantos y aplausos uno a uno fueron dejando la toma. Por otra parte, el intendente había hecho la denuncia para que desalojen por la fuerza el edificio municipal y según trascendidos, la denuncia sería penal.

San Juan Comunicado barrick COMUNICADO DE PRENSA — 15 de septiembre de 2016 Suspensión temporaria de las operaciones en la mina de Veladero TORONTO — Barrick Gold Corporation informó hoy que el Gobierno de la provincia de San Juan ha anunciado la suspensión temporal de las operaciones en la mina de Veladero, a la espera de una inspección en la pila de lixiviación. Asimismo, la compañía colabora desde hoy mismo con las autoridades provinciales a fin de asegurar la integridad y la seguridad de las instalaciones en Veladero tan pronto como sea posible. La seguridad de las personas y el medioambiente constituyen la prioridad principal de Barrick en Veladero. El 8 de septiembre, una tubería por donde circula la solución del proceso en el área de las pilas de lixiviación resultó dañada por la caída de un gran bloque de hielo. Como resultado, una limitada cantidad de la solución circulante salió del valle de lixiviación. La solución se mantuvo alejada de los canales de desvío y cursos de agua, al tiempo que el área afectada del valle ha sido reparada. Cabe destacar que el incidente no representa ninguna amenaza para la salud de los empleados, las comunidades ni el medioambiente. Desde entonces se han intensificado todos los monitoreos medioambientales de agua superficial y subterránea y no se han detectado anomalías. fuente. prensa barrick









