Fueste Sismo de 6.5 que sacudio a todo San Juan Es importante transmitir tranquilidad a la ciudadanía luego del evento sísmico de 6.5 grados vivido en la Provincia de San Juan a las 17.57 hora local. La Dirección de Protección Civil, Policía de San Juan y Bomberos tanto de la Policía como voluntarios, y demás organismos, se encuentran realizando relevamientos permanentes en todos los departamentos de San Juan, sobre todo en Sarmiento, Caucete y Pocito. Para información oficial acceder a la página del Gobierno de San Juan – www.sanjuan.gov.ar Ante cualquier duda debemos consultar a las fuentes oficiales y no dejarnos guiar por mensajes o información sin procedencia cierta. NÚMEROS DE EMERGENCIA:

911 - Emergencias

103 – Protección Civil

100 - Bomberos

107 – Emergencias Médicas IMPORTANTE: Un sismo no puede predecirse. Debemos tener tranquilidad y adoptar las precauciones pertinentes viviendo en zona sísmica. SUGERENCIAS Procure mantenerse informado a partir de los datos oficiales y respete las indicaciones de las autoridades.

No propague rumores infundados que puedan generar confusión o pánico.

Para facilitar el trabajo de los operativos minimizar el uso de los teléfonos celulares y líneas fijas. Y minimizar la circulación en vehículos. Por datos técnicos, consultar la página del INPRES: inpres.gov.ar





