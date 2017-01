Protesta De La Asamblea "Jáchal no se toca" El pasado viernes 13 la empresa Barrick Gold emitió un comunicado sobre un evento producido en Lama por los deshielos producidos por uno de los inviernos más intensos en las últimas décadas en la zona de la cordillera. Luego de este anuncio, la asamblea "Jáchal no se toca", convoco a una protesta en la explanada del municipio jachallero para el Lunes 16. Los manifestantes se auto convocaron para reclamarle al gobierno municipal el cierre de la empresa minera. El presidente del H.C.D. Javier Llanos accedió a una reunión con 3 miembros de la asamblea pero sin medios de comunicación, esta solicitud fue rechazada de plano por quienes llevaban adelante la protesta. Ante la negativa del gobierno municipal de tener una reunión con periodistas decidieron visitar las casas de cada funcionario hasta que sean atendidos, cosa que sucedió minutos después de llegar a la casa de la concejal Eva castro. Gracias a la mediación del concejal Jorge Morales es que se logro una reunión con medios de comunicación de por medio. En dicha reunión solicitaron a Llanos que se accione de inmediato y se realicen análisis para determinar si hay o no contaminación en la mina Lama. La reunión tomo temperatura cuando el abogado del ejecutivo municipal aseveró que no hay contaminación y luego se retracto y dijo que era una presunción solamente.

San Juan Comunicado barrick COMUNICADO DE PRENSA — 15 de septiembre de 2016 Suspensión temporaria de las operaciones en la mina de Veladero TORONTO — Barrick Gold Corporation informó hoy que el Gobierno de la provincia de San Juan ha anunciado la suspensión temporal de las operaciones en la mina de Veladero, a la espera de una inspección en la pila de lixiviación. Asimismo, la compañía colabora desde hoy mismo con las autoridades provinciales a fin de asegurar la integridad y la seguridad de las instalaciones en Veladero tan pronto como sea posible. La seguridad de las personas y el medioambiente constituyen la prioridad principal de Barrick en Veladero. El 8 de septiembre, una tubería por donde circula la solución del proceso en el área de las pilas de lixiviación resultó dañada por la caída de un gran bloque de hielo. Como resultado, una limitada cantidad de la solución circulante salió del valle de lixiviación. La solución se mantuvo alejada de los canales de desvío y cursos de agua, al tiempo que el área afectada del valle ha sido reparada. Cabe destacar que el incidente no representa ninguna amenaza para la salud de los empleados, las comunidades ni el medioambiente. Desde entonces se han intensificado todos los monitoreos medioambientales de agua superficial y subterránea y no se han detectado anomalías. fuente. prensa barrick









