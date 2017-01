Comunicado de la Empresa Barrick Por Lo Sucedido en Lama COMUNICADO DE BARRICK ARGENTINA San Juan y Buenos Aires, 13 de enero de 2016– Barrick informa que aproximadamente a las 18 horas de ayer tuvo lugar un evento en Lama, a raíz del deshielo de uno de los inviernos más intensos de las últimas décadas en esa zona de la cordillera. El evento se originó por la crecida del río Turbio cuyo caudal y arrastre de sedimentos alcanzó la capacidad máxima de las piletas de sedimentación, por lo que el agua fue conducida a través de un canal de contingencia construido para este propósito hacia el dique impermeabilizado, antes de su descarga en el rio Las Taguas. La mayor parte del agua que drena naturalmente del túnel en Lama sigue siendo tratada en la planta construida a tales efectos. Sin embargo una parte excedente no está ingresando al sistema para no sobrepasar la capacidad de tratamiento. Cabe destacar que esta contingencia fue oportunamente informada a las autoridades provinciales –el Ministerio de Minería y el Departamento de Hidráulica– y no trajo aparejado ningún tipo de consecuencia para el medioambiente o la salud de los trabajadores. Asimismo la compañía está realizando las tareas de reconducción y el reporte pormenorizado del evento. El proyecto Lama se encuentra suspendido en su construcción y no se realiza allí ningún procesamiento de mineral o proceso industrial. Cabe añadir que de acuerdo con el cronograma de obras previsto, en las próximas semanas se pondrán en marcha los trabajos para el sellado del túnel, que tendrá una duración aproximada de cuatro meses. En ese sentido, la empresa contratista responsable de las obras se encuentra en la etapa de movilización de equipos.





