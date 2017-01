Vecinos Cortan Ruta Por Falta De Agua Vecinos de la localidad de Tamberias cortaron el día viernes el acceso en ese distrito. Este lunes decidieron cortar la ruta en la altura del puente del rio Jáchal. Los motivos que llevaron a los vecinos a tomar esta decisión es que tienen más de 5 años problemas con el suministro de agua, y según ellos, nadie les da una solución y ninguna autoridad municipal se hace presente para tratar de solucionar ese tema. Desde noviembre de 2016 ya no tienen ni una gota de agua y la desesperación llevo a los vecinos a manifestarse con un corte de ruta, recién ahí fueron escuchados y de forma mágica apareció una bomba para la extracción de agua en reemplazo de la anterior. Las autoridades de OSSE se hicieron presentes en el lugar y dialogaron con los vecinos, prometieron que de forma inmediata se normalizara el suministro de agua potable. Por esta medida los vecinos optaron por levantar el corte por 24 horas y prometieron que si la situación no se soluciona, el corte volverá y será de forma indeterminada ya que hace mas de 3 meces que no tiene agua y ninguna autoridad les dio una respuesta.





