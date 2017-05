Mejor infraestructura para la Unión Caucetera El gobernador de la provincia Sergio Uñac participó esta noche del acto de inauguración del techado e iluminación de uno de los playones de la Unión Deportiva Caucetera. Tras el corte de cinta, el padre José Cardozo bendijo las instalaciones del club, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la banda de Música de la Policía y se descubrieron placas alusivas. El primer mandatario señaló que “es un honor venir a cumplir la palabra empeñada en la campaña electoral. Este es el primer techo que viene al interior de la provincia como tiene que ser, un proyecto federal en el departamento de Caucete”. Uñac señaló que “vamos a continuar con estas obras en el club Mocoroa, club Olimpia, Concepción, porque lo importante es que estamos dando muestras que no solamente trabajamos en los proyectos deportivos, en los eventos que puedan venir tanto internacionales como nacionales, sino que apostamos fuertemente a la infraestructura deportiva”. Anunció que “este año vamos a licitar 8 nuevos techos para los distintos clubes, algunas uniones vecinales, los clubes con prácticas de hockey sobre patines. Les pedimos a los clubes que puedan ampliar las disciplinas deportivas, que no solo tengan una, sino que puedan multiplicarlas para que los chicos tengan más oferta deportiva en cada lugar”. Agregó que “en nuestro gobierno el deporte es una política de estado y en cualquiera de las disciplinas hace falta la infraestructura que es necesaria para la práctica deportiva”. Definitivamente dijo que “le estamos diciendo que si a la infraestructura, al deporte sanjuanino”. Por último, expresó que “asumo el compromiso de que este capítulo se vaya multiplicando hasta llegar al capítulo 20, para que todos los clubes de hockey sobre patines, entre otras disciplinas que tiene la provincia, tengan la misma infraestructura porque se lo merecen los chicos”. El presidente del club Carlos Echenique agradeció a las autoridades la obra al decir que “es una magnífica obra que nos posibilitará un mejor trabajo para fortalecer la salud física y mental”. En tanto, el secretario de Deportes Jorge Chica sostuvo que “a todos los que trabajamos en el deporte nos llena de placer ver a los chicos criarse en el deporte. No queremos descansar, queremos continuar con este trabajo”. Chica indicó que “esta noche, con la culminación de esta obra, no es un punto final sino una coma. Mañana nos esperan nuevos desafíos, nuevos sueños para todas las familias del deporte en la provincia”. fuente: www.sanjuan.gov.ar





Turismo 1 2 3 4 5



Cantidad Visitas

Hoy 11 Ayer 56 Esta Semana 191 Semana Pasada 333 Este Mes 486 Mes Pasado 1839 Todos 183042