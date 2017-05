Jáchal, San juan 30 de marzo: Los jachalleros despertaron con la noticia en tapa de algunos matutinos sobre un incidente en la mina Veladero el pasado martes, pero solo eso y no muchos detalles, con el correr de las horas se supo que en un caño se habría roto despidiendo "agua rica", esta solución no contiene cianuro, pero lleva metales como oro y plata. Esto desato las opiniones en las redes sociales y en los medios radiales locales. Por su parte el gobierno provincial señalo que se sienten preocupados por estos hechos que se registraron a lo largo de 18 meses. Desde el municipio el intendente Miguel Vega no hizo declaraciones tampoco lo hicieron los concejales que lo acompañan. Por otro lado, el Juez Pablo Oritja en dialogo con los medios locales dijo lo siguiente: "En la mañana de hoy se comunico un periodista conmigo solicitándome algún tipo de información y le comente que me estaba enterando por él que había un incidente en la mina, la verdad que no tengo ningún tipo de comunicado, informe y no hay denuncia ni acción de ningún tipo, por lo tanto estoy a la expectativa como ustedes (periodistas) con relación a ese tema. Aun si hubiese un comunicado oficial, para que el juzgado pudiera actuar requeriría una denuncia concreta ya sea penal o a través de algún tipo de acción de amparo, desconozco la existencia del incidente, aparentemente ha existido". A raíz de estas declaraciones, el concejal opositor Jorge Morales, radico un amparo para que el juzgado jachallero pueda actuar de oficio con respecto a este nuevo incidente. La empresa emitió el siguiente comunicado: 29 de marzo de 2017 COMUNICADO DE BARRICK San Juan - Barrick Argentina informa que el 28 de marzo el sistema de monitoreo instalado en la mina Veladero permitió detectar un rotura en una cañería que transportaba solución de oro y plata dentro de la zona del Valle de Lixiviación. En forma inmediata, se activaron los procedimientos para contener y mitigar la situación, al mismo tiempo que se brindó información a las autoridades de la Provincia de San Juan. Barrick desea remarcar que toda la solución y el material de proceso fue contenido dentro del área de operación. Hechos de esta naturaleza, propios de la operación, no generan daño a la salud, a las personas ni al medioambiente. Este fue el caso en esta situación particular. Dados los acontecimientos la asamblea "Jáchal no se toca" se reunió pasado el medio día y convoco a una marcha a las 20:00 horas frente a la municipalidad. Poco más de 300 personas participaron de la misma y luego de que varios tomaran la palabra se procedió a la firma de una petición para que el actual intendente sea revocado de su cargo. momento donde vecinos firman las planillas para pedir se revoque al intendente de sus funciones Encabezado de las planillas que se estan firmando