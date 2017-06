El Dakar 2018 por San Juan es un hecho En Casa de Gobierno se llevó a cabo la presentación oficial del “Rally Dakar 2018', que pasará por distintos departamentos de la Provincia. El gobernador Sergio Uñac, hizo la presentación oficial de la edición 2018 del Rally Dakar en Argentina, en un acto que tuvo lugar en la Sala Ricardo Colombo de Casa de Gobierno. Lo acompañaron distintos funcionarios, organizadores del evento deportivo, autoridades de seguridad nacional y provincial. Una de las noticias más importantes que se anunció en esta acto oficial, fue que seis departamentos de la provincia de San Juan serán partícipe de esta nueva edición del “Rally Dakar” y podrán mostrar su belleza natural en esta competencia internacional, que tiene a los mejores competidores en esta disciplina. Los departamentos son: Albardón, Capital, Caucete, Chimbas, Jáchal y Rivadavia. Además, otro de los atractivos que va a tener esta nueva edición es la “Feria Dakar”, que se realizará el día 17 de enero con el objetivo de mostrar todo lo que acarrea una categoría tan competitiva y de tan buen nivel como esta. Además esta feria brindará información sobre destinos turísticos de la Provincia y demás aspectos que se vinculen a la competencia. El gobernador Sergio Uñac mostró su gran interés para que esta categoría siga pensando y apostando por San Juan. Puso a disposición el Gobierno Provincial para cualquier eventualidad que surja por parte del Comité Nacional Dakar y Comité Provincial Dakar; y adelantó posibles remodelaciones en lugares donde el Rally Dakar sea protagonista: “Quizás para esa fecha tengamos alguna novedad respecto al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, porque la idea es que todo el circuito y sus alrededores tengan iluminación, siendo el primer autódromo del país que tenga iluminación definitiva, y así los servicios para el Dakar se cumplan de la mejor manera. Además,esto servirá para que distintas actividades automovilísticas u otras categorías motor se realicen de la mejor manera”. “El Dakar es algo que se ha hecho un clásico para los sanjuaninos, que además de las bondades, implica el crecimiento turístico y obviamente la ocupación hotelera. También muestra cómo vivimos realmente los sanjuaninos”, agregó y finalizó el gobernador, Sergio Uñac. Así también, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzspan agregó que “es de mucha importancia para San Juan no solamente para la recreación de los sanjuaninos, sino, para lo que significa en el movimiento turístico, de promoción y de ingresos en conceptos turísticos para la provincia. La idea principal es que los sanjuaninos puedan disfrutar de este Rally, de imágenes que lleva y trae este evento”. En otro aspecto, el subsecretario de Promoción Turística nacional, Fernando García Soria, contó que el propósito de la próxima edición es seguir acercando el Dakar al público argentino y sobre todo el público sanjuanino. “Este evento es uno de los más importantes en la disciplina motor a nivel mundial. Es por eso que tenemos distintos objetivos dentro del Dakar como por ejemplo tratar de posicionar destinos que en ese momento del año no tienen movimiento turístico y, el objetivo principal es mostrar la capacidad que tiene el interior del País para captar y para poder organizar un evento de esta magnitud. El Dakar tiene una complejidad en si misma, no solo dura varios días, sino también, la particularidad que es itinerante, lo que necesita una gran organización de muchos días”. Posteriormente, dieron a conocer detalles específicos sobre la organización y el evento en general, el encargado de eso fue el representante de ASO – empresa organizadora del Dakar-, los señores David Eli, Jean-Marc Piolot y Francisco Romero. fuente: sisanjuan.gon.ar





Turismo 1 2 3 4 5



Cantidad Visitas

Hoy 13 Ayer 106 Esta Semana 560 Semana Pasada 804 Este Mes 3122 Mes Pasado 2512 Todos 188190